Alla vigilia della sfida con la Roma, l'allenatore del Genoa Rolando Maran ha parlato in conferenza stampa, spiegando che: "Dovremo fare più del massimo, più del 100%. Dobbiamo essere perfetti perché la Roma è una grande fisicità grazie alla quale ha fatto gol a squadre che marcano a zone e a quelle con marcature a uomo. Noi dobbiamo stare più attenti in alcune fasi della gara, mettendo in difficoltà la Roma con le nostre qualità che abbiamo già messo in campo nel primo tempo col Torino. La continuità nel corso della partita può essere decisiva. Zapata positivo? Seguiremo i protocolli come abbiamo sempre fatto. Mi dispiace per il ragazzo e per la squadra, non siamo ancora completamente usciti da questo periodo delicato".