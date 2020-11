A 24 ore dal fischio d'inizio del derby di Coppa Italia tra Genoa e Sampdoria, in programma domani alle 17 a Marassi, l'allenatore rossoblù Rolando Maran ha presentato la sfida ai microfoni del canale tematico del Grifone: "È ovvio che con i tifosi sarebbe tutta un'altra partita - ha esordito il tecnico - perché sono loro il carburante per gare come questa. Non può essere la stessa cosa giocare senza il pubblico che rende una partita così speciale. Dovremo comunque dimostrare l'attaccamento che c'è verso questa maglia e questi colori e mettere in campo l'adrenalina che i tifosi ci trasmettono".



Sul nuovo tour de force che attende la sua squadra Maran aggiunge: "Noi dobbiamo pensare solo ad andare più forte e far parlare i fatti. In questo momento stiamo raccogliendo meno di quello che meriteremmo, però non è questo il momento di rammaricarsi ma di svoltare e con i fatti di mettersi sulla carreggiata giusta per poter riprendere il nostro cammino come vogliamo".