Rolando Maran parla agli organi ufficiali del club per presentare il match di lunedì contro il Parma, che arriva dopo il 3-1 sulla Sampdoria: "Nel derby di Coppa Italia ho trovato la squadra con un morale diverso, c'era una grande voglia di svoltare dopo una situazione difficile e nel derby lo abbiamo fatto nel modo migliore. Con il Parma servirà essere sfrontati e avere coraggio, non giocare col freno a mano. Dovremo essere corti e arrivare prima dei nostri avversari sul pallone per vincere questa gara".