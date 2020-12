Scocca l'ora della verità per Rolando Maran.

Un ulteriore passo falso del suo Genoa, questa sera contro la Fiorentina, potrebbe rappresentare il capolinea della sua avventura a Pegli.

Dopo quattro sconfitte consecutive, il penultimo posto in classifica e una vittoria che in campionato manca dalla prima giornata, per il tecnico di Trento non sembrano esserci alternative alla vittoria.



Da giorni circolano diversi nomi riguardo a chi potrebbe sostituirlo sulla panchina del club più antico d'Italia ma, a sentire il presidente Enrico Preziosi, questa eventualità non sarebbe poi così scontata: "Maran non è in discussione - ha dichiarato il patron rossoblù al Secolo XIX - c’è fiducia in lui e va aiutato”.



Parole che confermano la stima che l'imprenditore irpino ha sempre nutrito nei confronti di un allenatore che lui stesso ha voluto quest'estate alla guida del Grifone. Parole che sanno di incoraggiamento in vista di un impegno delicatissimo ma che già questa sera potrebbero essere smentite dai fatti.