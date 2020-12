Parziali buone notizie in arrivo dall'infermeria del Genoa.



Se il reparto infortuni resta sempre molto affollato, c'è chi come Mimmo Criscito fa registrare importanti passi in avanti in vista del pieno recupero fisico. Il capitano rossoblù, fuori da quasi un mese a causa di un dolore al ginocchio che lo ha costretto a rinunciare anche alla chiamata in Nazionale, è tornato a lavorare con il pallone.



Progressi importanti per lui ma ancora limitati e comunque difficilmente sufficienti per garantirgli un posto tra gli arruolabili in vista del posticipo di lunedì sera in casa della Fiorentina.