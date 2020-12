Come previsto Rolando Maran si è presentato regolarmente a Pegli questo pomeriggio per dirigere la prima seduta atletica della settimana del Genoa.



Niente esonero, quindi, almeno per il momento per il tecnico trentino che nonostante il periodo nerissimo attraversato dalla sua squadra, giunta alla quarta sconfitta consecutiva in campionato, pare destinato a proseguire la sua avventura alla guida del Grifone almeno fino al prossimo lunedì quando i rossoblù saranno impegnati in casa della Fiorentina in una delicatissima sfida tra deluse.