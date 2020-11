Intervistato da Sky Sport, l'allenatore del Genoa, Rolando Maran, ha commentato così la sconfitta contro l'Udinese. "Sono una squadra molto solida, essere riusciti a crear loro dei problemi è comunque un aspetto positivo, anche aver perso non fa piacere. Abbiamo tanti assenti, i miei uomini stanno cercando di tirarsi fuori da questo frangente. Doveva essere una ripartenza anche nel risultato, ma dobbiamo essere bravi e migliorare ancora".



NON MI SENTO A RISCHIO - "Abbiamo provato il tutto per tutto, nel finale di gare il loro portiere ha anche fatto una paratona. Sarei più preoccupato se non vedessi miglioramenti. Dalla seconda giornata sapevo che avremmo fatto fatica, questo pomeriggio avremmo dovuto ritrovare la squadra, dispiace che non siano arrivati punti, ma dobbiamo ripartire da alcuni aspetti. Ogni giorno sento tutto il supporto da parte della società. C’è la mentalità giusta da parte di tutti per ricominciare".