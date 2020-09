Rolando Maran, allenatore del Genoa, ha parlato così dopo il successo col Crotone: "La vittoria non è stata per nulla facile, siamo stati bravi a partire col piglio giusto e il vantaggio ci ha facilitati. Loro hanno un'identità precisa, sono ben allenati: dovevamo essere tosti, con la giusta voglia. Pjaca e Zappacosta? I nuovi sono arrivati con entusiasmo e si sono messi subito a disposizione: se il connubio funziona possiamo crescere ancora più in fretta. Oltre che materiale tecnico, ce n'è anche morale. Ci sono obiettivi di squadra ma anche personali: quando ci sono motivazioni e serietà nel lavoro puoi crescere molto. Dovremo allenare questi aspetti".