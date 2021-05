Potrebbe essere tinto ancora di rossoblù il futuro di Federico Marchetti.



Il Genoa avrebbe proposto al 38enne portiere veneto, giunto in scadenza di contratto con il club che lo prelevò da svincolato tre stagioni, di proseguire la sua avventura in Liguria almeno per un'altra stagione.



Lo riporta questa mattina il Secolo XIX.