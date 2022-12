Sono oltre 350 i commenti che compaiono sotto l'ultimo post pubblicato dasulla propria pagina Instagram. Un post risalente allo scorso 22 ottobre che nelle ultime ore ha avuto un vero e proprio picco di interazioni, in gran parte realizzate da tifosi del Genoa che danno il proprio saluto (non sempre esattamente benevolo) all'ormai ex tecnico rossoblù.Tra chi lo ringrazia per quanto svolto negli undici mesi trascorsi in Liguria e chi lo congeda in malo modo, spicca ilquello che fino a pochi mesi fa è stato un suo giocatore:E le parole usate dall'ex portiere della Lazio e della Nazionale sono destinate a provocare molto rumore.Senza troppi giri di parole Marchetti, svincolatosi dal Genoa lo scorso giugno, attacca frontalmente Blessin, riservandogli critiche durissime: "- scrive l'estremo difensore -Avete preso in giro tutti i genoani dal giorno 1Ora che sei finalmente a casa,come gestire un gruppo per ottenere risultati in campo, non i canti dei tifosi come hai fatto tu!!! In bocca al lupo Forza Genoa".Un post al veleno che ha suscitato la reazione altrettanto veemente di altri tifosi del Grifone. In molti, infatti, hanno a loro volta risposto a Marchetti, additandogli chiare responsabilità nella retrocessione patita dalla squadra nel corso dell'ultimo campionato e scarsa professionalità durante le tre stagioni trascorse in quel di Pegli.