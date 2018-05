Da un portiere all'altro sempre restando nella Capitale.



In attesa di definire la cessione di Mattia Perin, sempre più vicino ad un approdo alla Juventus, il Genoa sonda l'orizzonte alla ricerca di un degno sostituto.

Nelle ultime ore il profilo di Lukasz Skorupski, da mesi seguito dalla dirigenza rossoblù, appaiono in ribasso soprattutto a causa delle esose richieste economiche pretese dalla Roma che valuta il ragazzo almeno 10 milioni di euro.



La soluzione alternativa porta sempre nella Citta Eterna, anche se sull'altra sponda del Tevere. Ballardini starebbe infatti spingendo per portare a Pegli Federico Marchetti, ormai svincolatosi dalla Lazio e conosciuto ai tempi della comune militanza nel Cagliari. 35 anni, con un passato da vice Buffon in Nazionale, Marchetti è però reduce da 15 mesi di stop. Infortunatosi al ginocchio nel febbraio 2017, il portiere veneto non è più tornato a calcare un prato verde finendo ai margini della rosa di Simone Inzaghi.

Un frangente che tuttavia non sembrerebbe scoraggiare il Grifone, intenzionato a proporgli un contratto biennale.