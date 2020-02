Il direttore sportivo del Genoa, Francesco marroccu, ha fatto il punto su uno gli ultimi arrivati in casa rossoblu, rimasto fin qui un oggetto misterioso: "Destro non è l’ultimo degli attaccanti - ha dichiarato il dirigente del Grifone a TeleNord - ma uno dei sei che abbiamo in rosa. La sua forma fisica è in progresso e sono certo che quando sarà al massimo ci farà divertire. Tre prime punte sono tante, ma l’imbarazzo della scelta per un allenatore rappresenta un vantaggio"



Marroccu ha poi proseguito la propria disamina sull'attuale stato di salute del Genoa illustrando i temi della prossima sfida di campionato, quella di sabato in casa del Bologna: "La partita del Dall’Ara dovrà certificare che la nostra consapevolezza di salvarci sia superiore alla loro voglia di andare in Europa League. Siamo sfavoriti, lo dice la classifica, ci vorrà fame e ferocia. La squadra si sta allenando con intensità da tempo e la vittoria con il Cagliari ci ha consentito di restare iscritti alla corsa salvezza".