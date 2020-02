Neanche il tempo di gustarsi la bella vittoria sul Cagliari che per il Genoa è scattato il momento di concentrarsi sul prossimo avversario, il Bologna di Sinisa Mihajlovic.



I rossoblù si sono infatti ritrovati questa mattina a Pegli per svolgere il primo allenamento settimanale. Mentre i giocatori scesi in campo contro i sardi hanno svolto lavoro defaticante, gli altri hanno effettuato un test amichevole contro una rappresentativa mista composta da diversi elementi delle squadre giovanili del Grifone.



Grandi protagonisti della sgambata sono stati i bomber di scorta di Davide Nicola. Mattia Destro, Iago Falque e Andrea Favilli hanno infatti messo a referto rispettivamente due, tre e quattro reti. Segnali importanti, soprattutto dai primi due, ultimi arrivati nel mercato di gennaio ma fin qui praticamente ancora non utilizzati dal tecnico del Grifo.