In tempo di calciomercato non sono soltanto giocatori ed allenatori ad animare le trattative del pallone. Tra coloro che possono cambiare colori e dimora ci sono a volte anche i dirigenti. Come, ad esempio, il direttore sportivo del Genoa Francesco Marroccu.



Nonostante il gravoso impegno profuso in queste settimane nel tentativo di costruire il Grifone che verrà e il legame non solo professionale che lo cinge ad Enrico Preziosi, il dirigente sardo potrebbe lasciare il club rossoblù per tornare in una piazza in cui è già stato protagonista alcune stagioni fa.



Secondo quanto riporta stamane Tuttosport, infatti, Marroccu sarebbe la prima scelta del presidente del Brescia Massimo Cellino. Dopo il divorzio tra le rondinelle e l'ormai ex ds Roberto Gemmi, il numero uno dei lombardi starebbe pensando di affidare l'incarico vacante proprio al conterraneo oggi domiciliato in Liguria. Ovviamente l'ultima parola in tale circostanza spetterebbe a Preziosi che tuttavia, sempre secondo il quotidiano torinese, vista la grande amicizia in essere sia con Marroccu che con Cellino parrebbe intenzionato a dare il proprio via libera.