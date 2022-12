Proiettato in campo all'ultimo momento, in sostituzione dell'influenzato Adrian Semper, dopo due mesi ininterrotti di panchina, Josep Martinez è risultato decisivo nella vittoria conquistata ieri dal Genoa in casa del Bari.



Il riflesso felino mostrato sulla capocciata ravvicinata dell'ex di turno Eddie Salcedo, ad un soffio dal triplice fischio, ha blindato il successo rossoblù, annullando anche l'incertezza mostrata dallo stesso numero uno spagnolo in occasione del momentaneo pareggio pugliese firmato nel primo tempo da Cheddira.



A nobilitare ulteriormente la prestazione del portiere iberico è la notizia trapelata oggi secondo cui Martinez sarebbe sceso in campo al San Nicola malgrado una febbre molto alta, la cui temperatura sfiorava i 39 gradi. Un malanno che non ha impedito al portiere di essere comunque decisivo per le sorti del Grifone.