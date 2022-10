Cambio in porta per il Genoa in vista dello scontro odierno d'alta classifica con il Brescia.



Josep Martinez, fin qui enamovibile titolare dei pali rossoblù, non ha smaltito i postumi di una contusione alla spalla rimediata sabato scorso nella sfida esterna con la Ternana e sarà certamente assente quest'oggi. Al suo posto Blessin affiderà la difesa della porta del Grifone al croato Adrian Semper, pronto a fare il proprio debutto in stagione.



Martinez dovrebbe comunque fare il suo rientro in vista del prossimo impegno del Genoa previsto per lunedì 7 a Reggio Calabria contro la Reggina.