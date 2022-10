Il Genoa, dopo la vittoria in rimonta in casa dell’ex capolista Ternana, si prende la vetta della classifica – al pari del Frosinone – e vede sempre più vicino il pronto ritorno in massima serie per gli esperti- Si gioca infatti a 1,35 la promozione del Grifone, quota che sale a 2,50 in caso di vittoria del campionato. Nonostante la sconfitta di Ascoli e una classifica non all’altezza della rosa allenata da Liverani, anche il Cagliari è tra le candidate alla promozione, in quota a 2,50, in vantaggio sull’altra prima della classe, il Frosinone offerto a 3,25 con il Parma a seguire a 3,50. Scendono invece le quotazioni di Bari e Ternana, date entrambe in Serie A a 4,50. Nonostante i quattro punti conquistati in due partite con l’arrivo di Daniele De Rossi è difficile vedere la Spal tra le grandi: si gioca infatti a 15 la promozione degli emiliani, con la vittoria del campionato fissata a 50 volte la posta.