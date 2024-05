Genoa, Matturro rivede il campo: 'L'attesa è finita'

42 minuti fa

Tempi bruciati. Potrebbe avvenire molto prima del previsto il rientro in campo di Alan Matturro.



Il giovane difensore uruguaiano del Genoa, fermo ai box da metà febbraio a causa di un doppio intervento chirurgico ai tendini rotulei, oggi è finalmente tornato a lavorare a Pegli con il resto della truppa rossoblù. Un rientro anticipato rispetto ai tempi che subito dopo l'operazione preventivavano per lui l'impossibilità di tornare a disposizione di Alberto Gilardino prima del termine dell'attuale stagione agonistica.



Matturro è invece riuscito a bruciare le tappe, lasciando intendere di poter scendere in campo in almeno una delle residue quattro gare di campionato che attendono i rossoblù. "L’attesa è finita!": il messaggio social lanciato nelle scorse ore dal giocatore.