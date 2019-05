A tre giorni dalla delicata e difficile sfida di sabato con l'Atalanta, in casa Genoa ha preso la parola parola Luca Mazzitelli: "Loro sono la squadra più in forma del momento ma noi siamo fiduciosi. Abbiamo dato un grande segnale con la Roma, facendo una delle partite più belle di quest’anno. Adesso il.destino è nelle nostre mani. Non dobbiamo guardare agli altri né fare tabelle ma cercare di far subito i punti che ci servono per chiudere definitivamente la questione salvezza.”



Secondo il centrocampista romano, però, gli oraro diversi di inizio delle gare che riguardano la zona salvezza potrebbero essere un discriminante importante per decidere la stessa: "A questo punto del campionato ogni sfida è importantissima. Giocare dopo il tuo avversario può essere un piccolo vantaggio. La cosa migliore sarebbe stata giocare in contemporanea. Ma questo è il calendario e ci dobbiamo adattare. D'altronde la scorsa settimana abbiamo giocato dopo l'Empoli e ora saranno loro a farlo dopo di noi”.



Un accenno infine sulle sue condizioni fisiche dopo l'infortunio patito con la Spal: "Dovrei recuperare per le prossime due partite con Cagliari e Fiorentina. La settimana prossima, se tutto va bene, dovrei rientrare in gruppo".