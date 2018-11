Miguel Veloso, centrocampista del Genoa, parla a Il Secolo XIX del suo ennesimo ritorno al Grifone: “Il mancato rinnovo in estate? Venivo una serie di infortuni che mi avevano lasciato sempre mezzo e mezzo. Avevo bisogno di pensare, di staccare un po' dal calcio. Sono stati mesi utili, mi sono serviti: ho avuto tempo per pensare. Sono stato con la mia famiglia, mia figlia è nata a marzo ed è stato bello trascorrere più tempo con lei, con il fratello e con mia moglie. Ma il calcio mi mancava, mi è tornata la voglia di rimettermi in gioco. Altre offerte? Si c'è stata qualche altra possibilità ma non si è concretizzata, non c'erano le condizioni”.