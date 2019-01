Si chiude la 20esima giornata di Serie A, in campo in due posticipi. Si parte alle 15 con la sfida di Marassi tra Genoa e Milan, che non vedrà protagonista Higuain. Il Pipita non è stato convocato da Gattuso, domani al massimo verrà formalizzato il trasferimento al Chelsea. Assente per squalifica Piatek, prossimo a diventare rossonero. Alle 20.30 tocca alla Juventus sfida il Chievo, nel più classico dei testa coda. I bianconeri vogliono una vittoria per tenere a distanza il Napoli, salito a -6 dopo il successo contro il Lazio.



GENOA-MILAN oggi ore 15



GENOA (4-4-2): Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic, Criscito; Lazovic, Rolon, Veloso, Bessa; Favilli, Kouamé.



MILAN (4-3-3): Donnarumma; Abate, Musacchio, Zapata, Rodriguez; Paquetà, Bakayoko, Calhanoglu; Suso, Cutrone, Borini



TV: Sky Sport 202, 251





JUVENTUS-CHIEVO oggi ore 20.30



JUVENTUS (4-3-3): Perin; De Sciglio, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Khedira, Emre Can, Matuidi; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo.



CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino; Tomovic, Bani, Rossettini, Jariszyinski; De Paoli, Radovanovic, Hetemaj; Giaccherini; Meggiorini, Pellissier



TV: Sky Sport 1, 252