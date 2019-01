Né Halinovic nè Bertolacci: la contropartita tecnica che il Milan vorrebbe offrire al Genoa per abbassare il costo del cartellino di Kris Piatek potrebbe essere José Mauri.



I rossoblù sono infatti alla ricerca di un centrocampista e date le difficoltà incontrate per arrivare a Krunic dell'Empoli potrebbero ripiegare sull'italo-argentino, praticamente un fantasma nella rosa di Gattuso. Nel caso l'operazione dovesse concretizzarsi i rossoneri, oltre al suo cartellino, girerebbero al Grifone anche 35 milioni di euro. Lo riferisce Sky Sport.



L'odierna trasferta di Mauri nel capoluogo ligure, dove questo pomeriggio potrebbe partire titolare nella sfida di campionato proprio contro i rossoblù, potrebbe quindi rappresentare per lui anche il viaggio d'andata verso la sua nuova destinazione.