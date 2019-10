È Genoa-Milan l'anticipo delle 20.45 della 7a giornata di Serie A. Di seguito gli episodi da moviola della partita analizzati dalla redazione di calciomercato.com:



GENOA – MILAN Sabato 05/10 h. 20.45

MARIANI

PAGANESSI – CECCONI

IV: LA PENNA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PRETI



94' - Espulso Castillejo. L'attaccante del Milan è stato allontanato dalla panchina rossonera per proteste.



90' - Rigore per il Genoa. Kouamé si sposta la palla in area per calciare, le gambe di Reina in uscita bassa toccano quelle dell'attaccante del Genoa. Il Var conferma la decisione dell'arbitro.



87' - Ammonito Romero. Il difensore era diffidato e dunque salterà la prossima sfida di campionato.



84' - Ammonito Paquetá. Il brasiliano ha commesso fallo da dietro su Romero, decisione giusta.



79' - Espulso Calabria. Il terzino del Milan ha perso palla e per fermare la ripartenza di Kouamé lo ha trattenuto. Secondo giallo inevitabile e conseguente rosso.



67' - Ammonito Schone. Fallo su Paquetá, corretta la decisione di Mariani di ammonire il giocatore del Genoa.



65' - Ammonito Lerager. Bruttissimo intervento da dietro in scivolata del centrocampista del Genoa.



53' - Calcio di rigore per il Milan. Scavetto di Leao, Biraschi col braccio intercetta il pallone. L'arbitro Mariani lascia proseguire l'azione, poi interviene il Var: giusta la decisione di assegnare il rigore ai rossoneri. Espulso, inoltre, Biraschi perché per Mariani ha interrotto una chiara occasione da gol.



50' - Proteste da parte del Milan per un tocco di mano in area di rigore, silent check del Var ma si gioca. Dubbi sull'episodio per un presunto tocco di Biraschi in mischia.



45'+4 - È stato espulso Riccardo Saponara dalla panchina per proteste nei confronti di una decisione presa dal direttore di gara.



42’ - Ammonito Calabria. Il terzino del Milan stoppa una ripartenza in maniera involontaria ai danni di Radovanovic.



23’ - Ammonito Zapata. Romero si fa anticipare da Theo Hernandez, Zapata non può fare altro che atterrare il terzino del Milan al limite dell’are di rigore. Corretto il cartellino giallo.