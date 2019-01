GENOA – MILAN

ORSATO

MANGANELLI – BINDONI

IV: SACCHI

VAR: LA PENNA

AVAR: VUOTO



70' - Giallo per Rolon a causa di un fallo tattico in ripartenza. Poteva essere rosso.



45' - Giallo per proteste a Cutrone: Orsato severo.



8' - Ammonito Borini, per un fallo tattico su Bessa.



6' - Brutto fallo di Rolon su Paquetà: poteva starci il giallo, Orsato decide di non ammonire.



scendono in camponel posticipo della. Allo Stadio Meazza a dirigere la gara Daniele Orsato di Schio. Calciomercato.com vi propone la moviola con gli episodi più discussi.