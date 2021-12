Nella lista dei desideri del Genoa in vista del prossimo mercato di gennaio c'è ​Aleksej Mirančuk.



Il centrocampista offensivo dell'Atalanta è il primo regalo che la dirigenza americana vorrebbe fare ad Andriy Shevchenko con l'arrivo del nuovo anno. Il 26enne russo appare da tempo fuori dalle gerarchie di Gian Piero Gasperini che tuttavia. come sottolinea questa mattina l'edizione ligure di Repubblica, ultimamente ha voluto concedergli qualche occasioni in più, utilizzandolo in due delle ultime tre gare di campionato, quelle contro Venezia e Verona.



Per il tecnico piemontese Mirančuk potrebbe rappresentare una valida alternativa alle prime scelte nel prosieguo della stagione.