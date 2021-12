Una rivoluzione con un unico punto fermo: Andryi Shevchenko. Ciò che attende il Genoa nel prossimo mercato di gennaio è stato anticipato espressamente da Josh Wander venerdì sera al termine del disastroso derby perso con la Sampdoria.



Il Grifone cambierà volto in maniera radicale ma le sue redini resteranno comunque nelle mani del tecnico ucraino che pure fin qui non è riuscito a dare la scossa sperata. Un punto e un gol segnati in cinque gare rappresentano un bottino troppo misero, pur con tutte le attenuanti del caso che Sheva ha dovuto fronteggiare. Eppure su questo fronte la società non ha intenzione di cambiare rotta. La fiducia nel mister non è in discussione. Casomai lo è quella in molti degli attuali componenti della sua rosa.



Ecco perché nelle prossime settimane si assisterà al consueto via vai di gennaio dalle parti di Pegli. A differenza del recente passato tuttavia l'intenzione della dirigenza, questa volta, è quella di rafforzare pesantemente l'organico provando a liberarsi di chi non può essere utile alla causa sostituendolo con innesti di peso. Una strategia che di fatto non ha alternative se si vuole invertire un cammino che conduce dritti dritti verso la caduta in Serie B.



Un banco di prova importante per il nuovo management del Genoa che si troverà nel non semplice compito di provare a convincere ottimi giocatori a sposare la causa rossoblù. Senza considerare le difficoltà nel liberarsi di alcuni ingaggi pesanti ma dal rendimento insufficiente di cui il Grifone vorrà e dovrà sbarazzarsi nelle prossime settimane.