Il recente acquisto delle quote di maggioranza del Vasco da Gama da parte della 777 partners, holding proprietaria anche del Genoa, potrebbe portare presto alla conclusione di una trattativa di mercato tra le due società.



Voci rimbalzanti dal Brasile parlano infatti di un possibile parco in rossoblu di Gabriel Pec, centrocampista offensivo classe 2001 in forza attualmente proprio al club di Rio de Janeiro.