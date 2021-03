Uno scontro delicato attende il Genoa sabato sera a Marassi.

Con la vittoria che manca da un mese e un margine sulla zona retrocessione che è tornato ad assottigliarsi in maniera preoccupante, la sfida contro l'Udinese non lascia spazio a molte alternative per i rossoblù. Tornare a vincere non sarà tuttavia semplice per Criscito e compagni, attesi dall'incrocio con una delle formazioni più in forma del momento.



Per riuscire nell'impresa da tre punti, oltretutto, Davide Ballardini dovrà anche fare a meno di due pedine fondamentali del suo scacchiere come Andrea Masiello e Mattia Destro, entrambi fermati dal giudice sportivo. In compenso, rispetto alla partita di Roma dell'altro ieri, il tecnico romagnolo conta di poter recuperare Mattia Perin e Goran Pandev, entrambi assenti all'Olimpico per lievi guai fisici. Già oggi il portiere e il trequartista potrebbero partecipare al primo allenamento settimanale del Grifone. In tal caso il loro recupero per sabato sarebbe pressoché scontato.