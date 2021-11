Un misterioso ed intrigante messaggio è comparso ieri sera sulle pagine social del Genoa:" la scritta in inglese sormontata dalla data di domani, 26 novembre 2021.Poche parole che hanno fatto esplodere la curiosità e la fantasia del popolo rossoblù che in poche ore ha letteralmente invaso con post ricchi di ipotesi (e in alcuni casi anche di ironia) i canali del club di Villa Rostan, il quale però ha mantenuto il più stretto riserbo sulla questione. Per vederla svelata bisognerà attendere anche qualche ora. E restare connessi.