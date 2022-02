Nelle sue due parentesi al Genoa Ricardo Centurion ha lasciato il segno più per la fama poco nobile che lo ha accompagnato da oltreoceane che per le giocate mostrate sul campo.



Arrivato una prima volta in rossoblù nel 2014 e voi ritornatovi tre anni più tardi, El Wachiturro verrà ricordato più per la sregolatezza dei suoi comportamenti che per il genio mai espresso all'ombra della Lanterna.



Ora, a quattro anni dal suo addio alla Liguria, l'attaccante argentino torna a far parlare di sé, anche se non in prima persona.



Una recente sentenza della Fifa ha infatti condannato il Genoa a corrispondere al Racing Avellaneda 28mila euro, cifra corrispondente al cosiddetto contributo di solidarietà che il Grifone non avrebbe versato al club sudamericano proprio in occasione dell'acquisto di Centurion.



Ne dà notizia stamane il Secolo XIX.