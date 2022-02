Da perfetto sconosciuto a personaggio che pian piano si sta facendo apprezzare e scoprire anche dal pubblico italiano.



Sbarcato in Serie A da poche settimane il neo-tecnico del Genoa Alexander Blessin si sta segnalando, oltre che per aver ridato un'identità ad una squadra che da troppo tempo sembrava averla smarrita, anche per alcune peculiarità che lo contraddistinguono.



Tra queste emerge quella evidenziata oggi dalla Gazzetta dello Sport. Il quotidiano rosa in edicola stamane svela un curioso retroscena legato ai metodi utilizzati dall'ex Ostenda per cementare lo spogliatoio. Nel corso delle sessioni video, Blessin sottopone spesso i suoi ragazzi alla visione di documentari sui comportamenti di determinati animali da branco. Un modo, a suo dire, per spiegare come ci si debba comportare per diventare un gruppo unito e proteso verso un unico obiettivo comune.