E' Yuto Nagatomo la prima scelta del Genoa per rinforzare la propria corsia di sinistra.



L'ex interista, oggi 34enne, è rimasto svincolato dopo le esperienze con Galatasaray e Marsiglia e nei giorni scorsi è stato a colloquio con la dirigenza rossoblù.



Conscio del fatto che il Grifone non dovrebbe spendere neppure un euro per acquisirne il cartellino, il giapponese è intenzionato a chiedere ai liguri uno sforzo sul fronte ingaggio. Opzione che ha indotto gli inquilini di Villa Rostan a prendersi qualche giorno di riflessione prima di accettare o eventuale rivedere al ribasso la proposta del giocatore.