Penultima in classifica, con una vittoria che manca da oltre un mese e mezzo, un calendario che si preannuncia in salita e un gioco che continua a latitare, la situazione del Genoa non potrebbe essere più fosca.Eppure anche nel buio più totale che avvolge il rossoblù per Davide Ballardini c'è almeno una speranza, che porta il nome diArrivato a Pegli a fine agosto ma subito infortunatosi alla prima amichevole, il panterone sudamericano ha dovuto attendere fino a metà ottobre prima di esordire con la sua nuova maglia. Un periodo che ai tifosi del Grifone è parso interminabile e le prime prestazioni dell'ex Lazio ha spiegato il perché. Pur essendo stato fin qui impiegato sempre a mezzo servizio, a secondo tempo inoltrato, Caicedo. Nella partita del debutto, contro il Sassuolo, ha contribuito alla rimonta dallo 0-2 al pareggio conquistando con caparbietà l'angolo da cui è scaturita la rete di Vasquez. Nel successivo impegno con il Torino il Genoa è tornato a casa a mani vuote, ma lui ha se non altro potuto esultare per il primo gol in rossoblù. Infine l'altro ieri sera a Spezia si è procurato il rigore che ha evitato la sconfitta nel derby ligure.Per ora, come ha sottolineato anche Ballardini nel post-gara del Picco,D'altronde un colosso come lui ha bisogno di tempo per riprendere la giusta condizione. Ma la sua freccia è puntata nettamente verso l'alto e può far brillare una piccola fiammella di speranza negli occhi dei depressi tifosi del Grifone.