Torna di moda un vecchio pallino di mercato in casa Genoa in vista della riapertura delle trattative.



Secondo diverse testate giornaliste russe, il club rossoblù avrebbe rimesso gli occhi su un attaccante argentino già in passato accostato più volte al Grifone. Si tratta del 24enne dello Spartak Mosca Ezequiel Ponce.



Cresciuto in patria, nel vivaio del Newell's Old Boys, dove venne presto accostato a Carlitos Tevez, Ponce passo ancora minorenne alla Roma con la quale però non debuttò mai in prima squadra. Dopo essere passato in prestito al Granada, al Lille e all'Aek Atene, nell'estate 2019 lo Spartak lo acquista a titolo definitivo dai giallorossi, facendone il punto di riferimento del proprio attacco.