Tra i molti profili di mercato sondati dal Genoa nella sessione appena cominciata c'è anche quello di un giovane esterno d'attacco dell'Arezzo cresciuto nel vivaio della Fiorentina.



Si tratta del 21enne Giuseppe Caso, messosi in evidenza negli ultimi due campionati di Serie C prima con la maglia del Cuneo poi quella della compagine aretina.



Il giocatore potrebbe arrivare in rossoblù a titolo definitivo per poi essere mandato altrove in prestito.