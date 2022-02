Non è stato certo un mercato al risparmio quello chiusosi ieri per il Genoa.



Con quasi venti milioni di euro spesi (19,7 per essere precisi) il club più antico d'Italia risulta essere il nono al mondo per investimenti nel corso del primo mese del 2022.



In Italia solo un'altra squadra ha speso di più, ed è ovviamente la Juventus, che con quasi 98 milioni di uscite in questa speciale graduatoria stilata da Sky Sport a livello planetario è sopravanzata soltanto dal Newcastle.