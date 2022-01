Cambiano proprietà e dirigenza ma non cambia l'atavica propensione del Genoa a rivoluzionare se stesso nel corso del mercato di gennaio.Anche nella sessione appena conclusa di trattative, infatti, il Grifone è stato una delle squadre italiane più attive. Tra entrate ed uscite sono state ben ventidue le operazioni concretizzate dal club più antico d'Italia nei 29 giorni di negoziati.Tra i volti nuovi spiccano quelli del trequartista tedescoarrivato l'altro ieri dal Bayer Leverkusen, del laterale svizzeroe dei giovani italiani(entrambi in prestito) e. Tutti molto giovani, così come gli acquisti provenienti dal nordDa segnalare poi anche i rientri alla base, dopo i rispettivi prestiti, diDecisamente più alta, invece, l'età media dei dodici elementi che hanno salutato Pegli. Tra essi gli ormai ex senatori dello spogliatoio. Saluti anche per alcuni colpi dell'ultimo mercato estivo che hanno decisamente deluso comeNella lista dei partenti, infine, figurano anche i giovani, oltre al portiereL'addio più illustre e sentimentalmente più doloroso resta comunque quello last minute dipassato a sorpresa al Parma dopo sei stagioni e mezzo di onorata militanza in rossoblù.Questo il riepilogo del mercato di gennaio del Genoa:: Hefti (d, Young Boys), Ostigard (d, Brighton), Yeboah (a, Sturm Graz), Calafiori (d, Roma), Petrelli (a, Ascoli), Piccoli (a, Atalanta), Amiri (c, Bayer Leverkusen), Frendrup (c, Brondby), Czyborra (c, Arminia Bielefeld), Gudmundsson (a, AZ Alkmaar).Sabelli (d, Brescia), Fares (d, Torino), Serpe (d, Crotone), Biraschi (d, Fatih Karagumruk), Cassata (c, Parma), Behrami (c, svincolato), A. Touré (c, Fatih Karagumruk), Bianchi (a, Brescia), Caicedo (a, Inter), Radovanovic (c, Salernitana), Andrenacci (p, Brescia), Pandev (a, Parma).