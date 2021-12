Allarme rientrato in casa Genoa.

La notizia diffusa ieri di un possibile blocco del mercato invernale dei rossoblù a causa dello sforamento del tetto massimo consentito del cosiddetto indice di liquidità aveva fatto sorgere non poche preoccupazioni tra il popolo del Grifone.



In realtà, come ha rivelato questa mattina il Corriere della Sera, sia il Genoa che il Sassuolo, altro club di A alle prese con il medesimo problema, hanno già provveduto a risolvere la questione. Gli emiliani lo hanno fatto ricevendo liquidità immediata dalla cessione di Jeremy Boga all'Atalanta, i liguri immettendo nelle proprie casse soldi freschi garantiti dalla nuova proprietà americana, la 777 Partners.