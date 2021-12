Roberto Piccoli è ad un passo dal tornare in Liguria.

Dopo la positiva esperienza allo Spezia della passata stagione, il 20enne centravanti dell'Atalanta è pronto per aprire una nuova parentesi professionale in Riviera, andando però questa volta a difendere i colori del Genoa.



I rossoblù, con l'avvallo di Andriy Shevchenko, dopo i sondaggi dei giorni scorsi hanno infatti deciso di affondare il colpo sul giovane attaccante lombardo, avanzando al club bergamasco un'offerta da circa 2 milioni di euro per il prestito oneroso fino al termine della stagione.



L'Atalanta, che aveva già ricevuto proposte analoghe ma economicamente meno vantaggiose da altre società, ha deciso di prendersi qualche giorno di tempo per cercare di capire se possano nel frattempo arrivare offerte più interessanti. L'impressione, tuttavia, è che alla fine l'operazione con il Grifone andrà in porto, soprattutto alla luce del gradimento manifestato dal giocatore per la destinazione rossoblù.