Non una tranche del pagamento del cartellino ma il corrispettivo dei bonus raggiunti nel frattempo.



La cifra, ammontante a qualche centinaio di migliaia di euro, versata nei giorni scorsi dal Genoa al Trabzonspor non riguardava il saldo sull'acquisto di Caleb Ekuban, avvenuto nell'estate 2021 bensì la retribuzione di alcuni extra previsti a suo tempo dal contratto di cessione del giocatore.



A precisare la situazione è lo stesso club rossoblù, spiegando che la transazione economica in questione non è in alcun modo imputabile ad un ritardo nei pagamenti.