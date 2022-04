Nessuna buona notizia per Alexander Blessin e per il suo Genoa dall'allenamento odierno.



A tre giorni dalla sfida chiave con il Cagliari, in programma domenica sera a Marassi, il tecnico tedesco non ha ancora recuperato nessuno dei sei giocatori attualmente domiciliati in infermeria.



Sturaro, Rovella, Cambiaso, Czyborra, Vanheusden e Calafiori, tutti ai box da diverse settimane, hanno saltato anche la sessione atletica di oggi, facendo precipitare le quotazioni di un possibile loro impiego contro i sardi.