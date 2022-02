Cambia la proprietà, cambiano anche le abitudini del Genoa.

Per la prima volta dopo 17 anni, fatta eccezione per la parentesi dovuta al Covid del 2020, quest'estate il Genoa non preparerà la propria stagione nel consueto ritiro di Neustift.



A far saltare quello che fin dal lontano 2005 era diventato un sodalizio storico sono le difficoltà economiche in cui versa l'amministrazione comunale del borgo austriaco. Le autorità del paesino della Val Stubai nei giorni scorsi hanno infatti informato la società di Villa Rostan che a causa dei mancati introiti derivanti dalle limitazioni imposte in questi mesi dall'emergenza coronavirus non sarà possibile stanziare il consueto budget indispensabile per garantire il soggiorno del Grifone.



Preso atto con rammarico della situazione, il Genoa si sta guardando attorno alla ricerca di destinazioni alternative. Una porta ancora in Austria, nella località di Seefeld, ben conosciuta sia dal general manager Johannes Spors che da mister Blessin che l'hanno frequentata ai tempi della comune militanza al Lipsia. Attenzione però anche alla suggestione Usa, patria dell'attuale proprietà rossoblù e sede dei ritiri di molti club italiani negli ultimi anni.



Lo scrive stamane il Secolo XIX.