Archiviata la sofferta ma preziosissima vittoria con il Lecce per il Genoa è già ora di proiettarsi in ottica derby.



A poco meno di 30 ore dal fischio d'inizio della sfida con la Sampdoria il tecnico rossoblù, Davide Nicola, ha presentato la stracittadina ai microfoni del canale tematico del club: "Il fatto che stiamo arrivando alle ultime quattro partite in questa situazione rispetto a dove eravamo partiti ci deve dare una spinta emotiva fortissima. Possiamo concludere una grande impresa. Quando sono arrivato ho parlato di un'impresa sportiva fantastica che potevamo compiere. Ora stiamo dando tutti noi stessi per riuscirci. Stiamo mettendo grandissimo impegno, grande dedizione e grande lavoro".



Contro i blucerchiati Criscito e compagni saranno tenuti a dare un seguito al risultato ottenuto domenica scorsa: "La vittoria con il Lecce ci ha dato quei punti in più per avvicinarci al nostro obiettivo ma non è finita. L'ho già detto domenica, a fine partita, quando mi sono subito concentrato sulla gara di domani e non tanto perchè è il derby, una gara già di per sé stimolante, quando perchè noi abbiamo ancora un obiettivo da raggiungere".



La sfida con il Lecce ha dimostrato che Nicola ha a disposizione un gruppo di giocatori molto ampio: "Non c'è un giocatore che ho allenato qui che non consideri importante o che non avessi pensato anche in tempi non sospetti che non potesse diventarlo. E' il caso, ad esempio, di Jagiello. A parte il tiro bellissimo contro il Lecce che avrebbe meritato già miglior fortuna prima, lui è la dimostrazione che di un giocatore che si allena con dedizione, crede in se stesso e aspetta il suo momento prima o poi viene premiato".



Che impressioni ha Nicola sulla stracittadina genovese? "E' una partita bellissima da giocare ma per noi in questo momento conta solo portare punti a casa. Sarà un derby atipico. La non presenza della gente allo stadio non piace a nessuno. Questo è un momento particolare, per noi e per la città. Ma noi sappiamo che i nostri tifosi ci sono e ce li portiamo sempre accanto. Noi ci sentiamo una cosa sola con loro".



Qualche importante parole infine verso il collega-rivela Claudio Ranieri: "Stimo Claudio come professionista e come persona. Ha una cultura di base elevata e un modo di porsi che a me piace. Ammiro le persone che hanno educazione ed eleganza. Sul campo ha fatto un lavoro straordinario. E' riuscito a completare la salvezza e noi stiamo cercando di andare in quella stessa direzione".