Alla vigilia della trasferta di Brescia il tecnico del Genoa,, è tornato ad analizzare il pesante 1-4 incassato martedì con il Parma e gli strascichi che la stessa ha lasciato nell'ambiente rossoblù: "E' stata una sconfitta che ci ha fatto arrabbiare moltissimo - ha detto ai microfoni di Sky Sport - ed è giusto che sia così. Non siamo riusciti a fare tutto quello che volevamo, ma abbiamo avuto la consapevolezza chele sconfitte non piacciono a nessuno".Nicola invita poi i suoi giocatori a non esagerare con la negatività dettata da una gara andata male: ", com'è normale che sia: uno stop così lungo ha inciso su chiunque. Ma la condizione è questa e dobbiamo farci trovare pronti. Queste partite sono importanti perché da un lato tutto è ancora in gioco e dall'altro non c'è il solito spazio da una settimana all'altra. Quindi bisogna resettare velocemente e continuare ad applicarsi, da qua fino alla fine".Il tempo per guardarsi indietro comunque non c'è, visto che già domani il Grifone sarà nuovamente in campo: "Per noi sarà una partita importantissima, che vale tre punti come le altre e che vedrà due squadre darsi battaglia per cercare di battersi.Il primo step lo abbiamo passato: dovevamo giocare, abbiamo visto quello che ci manca e adesso su questo dobbiamo lavorare".A proposito della formazione che manderà in campo al Rigamonti, Nicola non si sbilancia: "In queste partite così ravvicinate ci sono tanti fattori da considerare.D'altra parte io sono convinto che un gruppo diventa davvero forte quando tutti i suoi componenti hanno la possibilità di sentirsi utili e dimostrare il proprio valore a vantaggio della squadra".