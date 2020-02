Davide Nicola, allenatore del Genoa, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Cagliari: “Assenze? E' questo il Genoa 2.0. Non posso parlare di assenze. Noi dobbiamo sapere che esiste un'identità e nell'identità ognuno esprime le sue qualità al meglio. Dobbiamo avere tutti un'unica idea e questa idea passa attraverso le caratteristiche di ogni singolo giocatore. Contestazione alla dirigenza? Personalmente non preoccupa nulla. Se devo proprio essere sincero è se ci fosse un'assenza di manifestazione e di emozione. Questo significa aver mollato in generale o non avere qualcosa da dire. Io mi dedico all'aspetto tecnico e, credetemi, c'è tanto lavoro da fare. Ognuno di noi ha qualcosa di importante da fare, se noi capiamo questo abbiamo capito l'essenza del lavorare in gruppo”.



IL CONFRONTO - “Non vedo un merito particolare in questo. Il confronto è sempre la risorsa di tutto. Chi fugge al confronto non è molto sicuro di sé. Per me lavorare qua e con questi ragazzi è gratificante”.