Nelle prossime ore Enrico Preziosi deciderà il futuro di Aurelio Andreazzoli. Nonostante la sconfitta patita ieri sera in casa contro il Milan, la quarta nelle ultime cinque uscite per il Genoa, l'esonero del tecnico di Massa dalla panchina rossoblù non è affatto scontato. I segnali di reazione arrivati ieri dalla squadra, hanno indotto il presidente a prendersi una domenica di riflessione prima di decidere il da farsi.



In caso di allontanamento di Andreazzoli prende sempre più quota la pista che porta verso Davide Nicola. L'ex centrocampista è del resto da tempo un pallino dell'imprenditore irpino e sarebbe anche una scelta gradita a gran parte della tifoseria, proprio in virtù dei suoi trascorsi da giocatore con la maglia del club più antico d'Italia.