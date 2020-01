Riparte da Davide Nicola il Genoa. Il Grifone è tristemente scivolato all'ultimo posto in classifica e, dopo il 4-0 subito a San Siro contro l'Inter, la società ha pensato di dare un'ulteriore svolta esonerando Thiago Motta ed affidando la squadra all'ex tecnico dell'Udinese che, in conferenza stampa, ha presentato così la gara di domani contro il Sassuolo: "Le impressioni sono positive, sappiamo bene che il momento è delicato ma dobbiamo essere bravi a darci una spinta per fare qualcosa di importante".



COSA SUCCEDE AL GENOA? - "Ci sono giocatori con qualità importanti ma sono venuti a mancare certi equilibri di gioco che secondo me sono fondamentali: 35 gol subiti sono troppi e 17 segnati sono pochi. Il Milan ha gli stessi gol realizzati ma ha 10 punti in più. In cinque giorni non si possono fare rivoluzioni ma dobbiamo guardare ai nostri pregi, aggrapparci alle nostre consapevolezze e metterci tutti a disposizione del gruppo".



MI ASPETTO UMILTA' - "Il rischio di non essere tranquilli mentalmente c'è. Mi aspetto appoggio da parte della gente e mi aspetto umiltà da parte nostra accompagnato da una giusta dose di coraggio e determinazione".



EMOZIONI E RICORDI - "Non potete immaginare che onore sia per me guidare questo club. Tornano alla mente i ricordi e gli aneddoti della mia crescita personale. E' un club storico e la squadra deve prendere coscienza della situazione: da oggi parte un mini-campionato e dobbiamo farci trovare pronti. Ogni partita che arriverà dobbiamo affrontarla nel miglior modo possibile".



L'AVVERSARIO - "Mi aspetto un Sassuolo in crescita, che ha una sua fisionomia e un suo modo di stare in campo. Dobbiamo essere bravi a impostare la partita come abbiamo studiato in questi giorni. Il Sassuolo ha messo in difficoltà squadre importanti, sanno palleggiare bene. Il mio gioco prevede una gestione della palla per impostare un attacco diretto".