Così l’allenatore del Genoa Nicola a Sky Sport ha commentato il ko contro il Verona: “Non sono preoccupato. Devo dire che sino al rigore abbiamo interpretato bene a partita. Il rigore c’era. Siamo ingenui nelle letture. Non siamo più riusciti a uscire con capacità e lucidità. Loro hanno trovato il secondo gol. Il Genoa ha comunque dei valori, anche se c’è da migliorare diverse cose. Serve migliorare nella lettura e nelle distanze. I risultati ti mettono nelle condizioni di lavorare con serenità, ma non possiamo esserne schiavi. Ho visto qualità, ma dobbiamo trovare consapevolezza e sicurezza. Lavoreremo ancora sul fisico. Dobbiamo riuscire a restare aggrappati al risultato. Come prestazioni mi sono piaciute di più le sfide con Sassuolo e Torino. In una partita “sporca” potevamo fare di più. Per me questa è una sfida assolutamente motivante Ho ricavato impressioni che riferirò alla società. Adesso dobbiamo lavorare per diventare una squadra”.