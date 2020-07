Battere il Verona e riuscire a salvare il Genoa potrebbe non bastare a Davide Nicola per mantenere il suo posto sulla panchina rossoblù.



Nonostante il contratto in essere tra il club e il tecnico piemontese preveda un rinnovo automatico in caso di permanenza in Serie A, Enrico Preziosi sarebbe meditando un nuovo cambio in panchina in vista della prossima stagione.



Al posto di Nicola sarebbe già stato contattato l'ex tecnico della Spal Leonardo Semplici. Lo stesso Nicola potrebbe a sua volta andare ad allenare un'altra sua vecchia squadra, frequentata da giocatore: il Torino.