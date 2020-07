Sembrava destinato ad avere lunga vita sulla panchina del Genoa. Invece gli ultimi risultati collezionati dai rossoblù potrebbero cambiare il destino diIl recente calo di prestazioni e rendimento del Grifone farebbero sì che anche in caso di salvezza il tecnico di Luserna San Giovanni non sia poi così sicuro di sedersi ancora sulla panchina del club più antico d'Italia.Nonostante la clausola presente nel suo contratto, firmato lo scorso dicembre, preveda il rinnovo automatico in caso di permanenza in A, Nicola rischia ugualmente un esonero che appare viceversa automatico in caso di caduta in cadetteria. Per sostituirlo, secondo quanto riferisce Tuttosport,ex allenatore della Spal ed esperto in promozioni avendone centrate ben sei in diverse categorie. Nicola, dal canto suo, piace parecchio al Torino che vede in lui il possibile erede di Raffaele Longo e che potrebbe dargli la possibilità di continuare la sua esperienza nel massimo campionato.